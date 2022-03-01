Ажиотаж на покупку квартир в новостройках зафиксировали аналитики в Петербурге

Спрос на новостройки Петербурга увеличился до рекордных показателей, считают аналитики Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Спрос на квартиры в новостройках Санкт-Петербурга вырос до рекордных показателей. С 28 февраля по 1 марта он увеличился на 50%. Такую аналитику провели в ЦИАН.

Специалисты сервиса также зафиксировали, что за прошедшую неделю в Северной столице цены на недвижимость выросли на 1,5%. Об этом пишет «Российская газета».

- Банки повысили ставки по ипотеке после поднятия ключевой ставки ЦБ до 20%. Ипотека также поднялась на несколько пунктов. Те, кто успел получить кредит на старых условиях, как можно быстрее покупают квартиры, пока банк не передумал, - объяснили аналитики ЦИАН.

Спешность сделок возникла и из-за петербуржцев с накоплениями. Граждане, которые нажили капитал или получили его после продажи старой квартиры, из-за неопределенности стремятся скорее купить жилье в новостройке.

Аналитики сервиса считают, что такие тенденции могут повлиять на стоимость новостроек. Цены вырастут. Вторичный же рынок жилья пользуется прежним спросом – ажиотажа нет. По мнению специалистов, частные владельцы растеряны. Они пока не корректируют цены на объекты, но и объявления о продаже не убирают.

Ранее «Комсомольская правда в Петербурге» передавала, что в Северной столице спрос на ипотеку увеличился на 18% в январе 2022 года.