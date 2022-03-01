Танк сожжет выстрелом чучело Масленицы в Красном Селе

Чучело Масленицы сожгут выстрелом из танка в Гатчине Фото: Олег ЗОЛОТО

В Гатчине сожгут чучело Масленицы выстрелом из танка. Событие запланировал развлекательный танковый парк «Стальной десант» на 7 марта в 12:00 часов. Об этом передали в их пресс-службе.

- В танковом парке в 15:00 часов в воскресенье, 6 марта, после шоу «Батальоны просят огня» танк раздавит машину «Ледяного короля». На следующий день, 7 марта, также в 15:00 часов танки ВОВ будут стрелять по мишеням, - говорится в сообщении организации.

После стрельбы по мишеням зрителям устроят показ современной техники на ходу. Во время гуляний посетителям праздника организаторы обещают поездку на танке и бронетранспортерах, силовые конкурсы на свежем воздухе и стрельбу из макетов оружия.

Ранее «Комсомольская правда в Петербурге» сообщала, что в парке Северной столицы установят «черное» сердце, куда жители смогут положить записки со своими проблемами. Конструкцию сожгут во время Масленицы.