Момент смертельного ДТП попал на камеры на проспекте Тореза

Камеры на проспекте Тореза зафиксировали смертельную аварию в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН

Жителя Петербурга сбил автомобиль на проспекте Тореза 1 марта 2022 года. Свидетели аварии сообщают, что пешеход погиб. В Telegram-канале «Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер» опубликовали видеозапись момента наезда авто на мужчину.

На кадрах видно, что петербуржец переходил дорогу на «зеленый» сигнал светофора. Автомобиль сбил мужчину, когда последний почти пересек половину дорожной части. От удара пешеход отлетел на несколько метров.

- На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД и медики. К приезду врачей мужчина был мертв. Его тело поместили в служебную машину, - передают очевидцы.

После аварии мужчина неподвижно лежал на асфальте. Никто из горожан не остановился, чтобы попытаться помочь пострадавшему, – все объезжали и проходили мимо.

Ранее «Комсомольская правда в Петербурге» сообщала, что пешеход попал под трамвай на улице Коллонтай. Пострадавшего в тяжелом состоянии увезли в больницу.