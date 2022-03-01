Из-за прорыва люка у «Московской» ограничили движение по одной полосе

Из люка у "Московской" забил "фонтан" холодной воды Фото: Артем КИЛЬКИН

У метро «Московская» прорвало люк – из него «фонтаном» забила холодная вода. Поломка произошла вечером во вторник, 1 марта. Из-за возникших неполадок движение по одной полосе улицы ограничили. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП Водоканала СПб.

- На место оперативно приехала бригада предприятия. Специалисты в ходе обследования выявили технологическое нарушение на пожарном гидранте, - говорится в сообщении.

Работники предприятия локализуют вытекание. Вскоре воду отведут с проезжей части. В пресс-службе добавили, что у всех местных жителей водоснабжение работает в штатном режиме.

Ранее «Комсомольская правда в Петербурге» сообщала, что Смольный сменил директора Водоканала.