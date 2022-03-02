В Ленобласти капитально отремонтируют больше 900 домов в 2022 году

В этом году в Ленобласти завершат капремонт почти 1000 домов Фото: Олег ЗОЛОТО

В 2022 году в Ленинградской области капитально отремонтируют почти 1000 жилых домов. Об этом сообщили в правительстве 47-го региона.

- Губернатор Александр Дрозденко потребовал от Фонда капремонта ускорить проведение работ. Их должны закончить летом или осенью 2022 года, - пояснили в пресс-службе властей.

Из-за требования главы Ленобласти подготовку аукционной документации и проведение торгов по объектам 2022 года начали раньше. Аукционы уже объявили, а основную часть договоров на проведение работ – заключили. Подрядчики приступят к выполнению работ в начале строительного сезона. Как правило, он начинается весной.

В планах на 2022 год отремонтировать 945 многоквартирных домов. Тщательнее всего ремонтировать будут кровли, фасады, лифты, фундаменты и внутренние системы отопления.

Ранее «Комсомольская правда» сообщала, что проезд фур в Ленинградской области ограничат на месяц.