Штукатурка обвалилась с крыши здания на голову жителя Выборга

Штукатурка рассекла голову жителю Ленобласти Фото: Артем КИЛЬКИН

В Выборге на мужчину обвалилась штукатурка с крыши дома. Горожанин серьезно пострадал – его увезли в больницу. О происшествии сообщили в группе города в социальной сети.

- 1 марта на улице Мира, 10, наш коллега выходил из офиса и ему на голову упала штукатурка. Она рассекла ему голову – кровь было не остановить, шла струей. Мужчину увезли на скорой, - написали очевидцы произошедшего в группе «Интересный Выборг» в «ВКонтакте».

Прокуратура Выборгского района начала проверку по факту падения штукатурки с крыши дома. В ходе проверки действия ответственных лиц оценят. Следственные органы осматривают место происшествия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее «Комсомольская правда в Петербурге» сообщала, что в Ленобласти капитально отремонтируют более 900 домов.