Сайт аэропорта «Пулково» не работает вторые сутки

Веб-сайт международного аэропорта Санкт-Петербурга не работает с 10 утра 1 марта Фото: Олег ЗОЛОТО

Сайт аэропорта Санкт-Петербурга «Пулково» не работает с 10:00 часов 1 марта 2022 года. Причины сбоя, как и сроки его устранения, неизвестны.

- 1 марта около 10 утра на сайте аэропорта «Пулково» обнаружили технические неполадки. Специалисты устраняют их, - сообщали ранее сотрудники международного аэропорта Санкт-Петербурга.

Ранее в СМИ появилась информация, что сайт вновь возобновил работу, однако он по-прежнему недоступен для пользования.

Из-за сбоя пассажиры не могут следить за онлайн-табло самолетов. Табло вылетов работает лишь в терминале аэропорта. Остальные сервисы тоже не работают. Обо всех изменениях сотрудники «Пулково» сообщают в социальных сетях.

Ранее «Комсомольская правда в Петербурге» сообщала, что рейсы из Петербурга в южные города России отменили до 8 марта 2022 года.