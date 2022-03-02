Сайт аэропорта Пулково заработал после почти суточного сбоя

Сайт Пулково снова работает. Фото: Олег ЗОЛОТО

Сайт петербургского аэропорта Пулково снова доступен и работает в полную силу. Сбой в привычной жизни портала воздушной гавани произошел утром 1 марта. Узнать привычным способам о вылетах и прилетах нельзя было почти сутки.

- 1 марта около 10 утра на сайте аэропорта «Пулково» обнаружили технические неполадки. Профильные специалисты занимаются устранением проблем на сайте, в ближайшее время он заработает

Вечером минувшего вторника сообщалось о починке сайта, но он оставался недоступен. Все это время пассажиров информировали об изменениях в расписании, а их было много, через социальные сети. Зато утром 2 марта страничка Пулково в сети уже доступна.

Сейчас можно посмотреть расписание рейсов и на прилет и на вылет. Хотя оно по-прежнему не радует. Отменены десятки рейсов. Причем не только за границу или на юг России, но также в Челябинск и Уфу, например.