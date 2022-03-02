45 рейсов отменены на вылет из Пулково 2 марта

В Пулково отменены 45 рейсов. Фото: Олег ЗОЛОТО

Более четырех десятков рейсов отменены или задержаны на вылет из петербургского аэропорта Пулково. Эту печальную информацию отображает сайт воздушной гавани, вновь заработавший после почти суточного сбоя.

На 2 марта на онлайн-табло Пулково значатся отмененными на вылет 45 рейсов. В это число входят южные направления, куда Росавиация временно запретила летать из-за ситуации на Украине - с 24 февраля временно приостановлена работа аэропортов: Ростова-на-Дону, Краснодара, Анапы, Геленджика, Элисты, Ставрополя, Белгорода, Брянска, Курска, Воронежа, Симферополя.

Из-за санкций и закрытого неба прекращены рейсы по большинству европейских направлений: Белград, Барселона, Амстердам и другие.

Но в числе отмененных есть самолеты и в открытые российские города, в том числе в Тобольск, Уфу, Оренбург, Челябинск.

Задержаны рейсы в Куляб (Узбекистан), Шарм-эль-Шейх (Египет), Самару.

Точную информацию о полетах необходимо узнавать заранее.