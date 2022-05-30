Видео подозреваемого в убийстве женщины в детском центре Всеволожска показал СК

В убийстве женщины подозревают ее сожителя. Фото: СУ СКР по ЛО

Следователи областного управления СК России опубликовали видео с камер наблюдения в компьютерном клубе во Всеволожске, на котором виден подозреваемый в жестоком убийстве 35-летней женщины. Погибшая работала директором соседнего детского клуба и пришла туда с сыном. Расправа над матерью произошла на глазах мальчика.

- В совершении преступления подозревается знакомый потерпевшей - мужчина 1991 года рождения, который скрылся, - сообщает пресс-служба СК.

По предварительным данным, причиной ссоры и последовавшего за ней рокового удара ножом в грудь, стала ревность. Сейчас к поискам подозреваемого привлечены все силы полиции.

- Полицейские оперативно установили личность мужчины. Ранее он неоднократно привлекался к ответственности по различным статьям Уголовного кодекса, - отмечают в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

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