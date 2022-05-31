«Понимаешь за что задержан?»: Полиция показала видео подозреваемого в убийстве любовницы во Всеволожске

Подозреваемого в убийстве поймали в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полиция показала видео момента задержания 31-летнего мужчины, подозреваемого в жестокой расправе над своей 35-летней любовницей. Трагедия произошла днем 29 мая в детском центре во Всеволожске, где женщина работала директором. Роковой удар ножом произошел на глазах ее 11-летнего сына, после чего ревнивый любовник сбежал. По данным полиции – на такси.

- Сегодня ночью сотрудниками уголовного розыска областного Главка полиции подозреваемый был задержан в подъезде дома 23 по проспекту Косыгина, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Сейчас с задержанным работают следователи областного управления СК России. В ближайшее время мужчине предъявят обвинение по статье «Убийство». Следствие будет просить суд об аресте подозреваемого на время расследования.

По словам знакомых, погибшая женщина была беременна.

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