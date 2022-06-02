В Санкт-Петербурге 22 пляжа попали в черный список Роспотребнадзора

В черный список Роспотребнадзора попали 22 из 24 пляжей в Санкт-Петербурге Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Роспотребнадзор выявил 22 опасных для горожан пляжа в Санкт-Петербурге. Заглотнув воду при купании у них, можно заразиться острыми кишечными инфекциями, гепатитом А и другими паразитарными болезнями. Об этом сообщили в региональном ведомстве в четверг, 2 июня.

- Санитарные требования не прошли воды реки Ижоры, Верхнего и Среднего и Нижнего Суздальского озера, озера Разлив, Колонистского пруда и Финского залива. На пляжах последнего – Кронштадтский» (Кронштадтский район); «Комаровский», «Ласковый», «Чудный», «Золотой», «Детский», «Дубковский», «Дюны», «Белые ночи», «Сестрорецкий» (Курортный район); «Морские Дубки» – купание в воде также может быть опасно, - говорится в сообщении.

В списке оказались 14 из 16 вод пляжей, которые объявили готовыми к лету.

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