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Общество3 июня 2022 10:52

Фото: как выглядят два миллиона долларов наличными, которые привез в сумке из Турции житель Петербурга

Таможня наличные не пропустила
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Петербуржец провозил два миллиона долларов в обычном чемодане. Фото: СЗТУ

Петербуржец провозил два миллиона долларов в обычном чемодане. Фото: СЗТУ

Пресс-служба Северо-Западного таможенного управления показала, как выглядят два миллиона долларов наличными, которые пытался провезти через таможню житель Петербурга. Мужчина честно заявил о наличии у него крупной суммы, но не смог подтвердить происхождение всей этой кучи денег.

- Валюту пассажир перемещал в ручной клади. Он пояснил, что деньги получил от продажи недвижимости, но документы предоставить не смог, - сообщает пресс-служба СЗТУ.

А поскольку без подтверждения можно ввозить только до 100 тысяч долларов, то через границу доллары не пропустили. Тогда пассажир, не выходя из пограничной зоны, сложил наличные обратно в чемодан и через несколько часов улетел обратно в Турцию.

Так выглядит эта куча наличности. Фото: СЗТУ.

Так выглядит эта куча наличности. Фото: СЗТУ.

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