С 6 июня перекроют движение автомобилей в Выборгском районе Петербурга

Движение автомобилей ограничат в Выборгском районе Санкт-Петербурга с 6 июня Фото: Олег ЗОЛОТО

В Выборгском районе Петербурга ограничат движение автомобилей из-за строительных работ с 6 июня. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного в пятницу, 3 июня.

- С 6 июня по 22 июня из-за строительства газопровода ограничат движение транспорта у дома № 2 по 1-ому Верхнему переулку. Все ограничения доступны на сайте ГАТИ, - говорится в сообщении.

Ранее «КП-Петербург» писала, что в центре Санкт-Петербурга перекроют движение автомобилей 4 июня из-за велогонки.

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