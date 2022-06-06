Массовая драка с охранниками произошла в ТРК «Галерея» в Санкт-Петербурге

В ТРК "Галерея" в Санкт-Петербурге произошла массовая драка из-за кражи товара. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В ТРК «Галерея» в центре Санкт-Петербурга произошла массовая драка. По предварительной информации, схлестнулись покупатели и охранники. Но не из-за требования соблюдать масочный режим, как это было в прошлые годы, а из-за кражи в одном из магазинов. Детали инцидента рассказал источник «Комсомольской правды в Петербурге» из правоохранительных органов.

- Все произошло после 20:00 в воскресенье, 5 июня. В полицию заявил охранник торгово-развлекательного комплекса. По его словам, из магазина одежды «Кроп» группа лиц кавказской национальности украла товар на сумму около 4 тысяч рублей. При задержании они начали конфликтовать и полезли в драку. 6-7 человек в итоге махали кулаками, - рассказал источник «КП-Петербург».

Добавим, что в драке пострадал один из посетителей. Остальные успели разбежаться. Пострадавшему вызвали скорую помощь. Проверку по факту происшествия проводит полиция. Официально не сообщалось, поймали ли воришек и доставили ли их в отдел МВД.