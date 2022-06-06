Бывший вице-губернатор Соколов хочет привлечь петербургские компании к работе с «АвтоВАЗом»

Петербургские компании смогут работать с "АвтоВАЗом".
Фото: Олег ЗОЛОТО
Бывший вице-губернатор Петербурга Максим Соколов, ставший гендиректором «АвтоВАЗа», намерен привлечь поставщиков из Северной столицы к работе с заводом. По словам экс-чиновника, у него есть опыт организации автокластера в Петербурге.
- я лично отвечал за привлечение в Петербург мировых производителей. Сегодня перед нами стоит важнейшая задача по локализации производства и развитию компетенций российских поставщиков, - рассказал Соколов газете «Петербургский дневник».
Сейчас руководство автозавода ищет способы заменить импортные запчасти на отечественные. В первую очередь «АвтоВАЗ» будет работать с компаниями из Самарской области, но также планируется выстроить и новые цепочки поставок по России.
Напомним, что место Соколова в правительстве Петербурга должен занять Кирилл Поляков.
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