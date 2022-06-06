Бывший вице-губернатор Соколов хочет привлечь петербургские компании к работе с «АвтоВАЗом»

Петербургские компании смогут работать с "АвтоВАЗом". Фото: Олег ЗОЛОТО

Бывший вице-губернатор Петербурга Максим Соколов, ставший гендиректором «АвтоВАЗа», намерен привлечь поставщиков из Северной столицы к работе с заводом. По словам экс-чиновника, у него есть опыт организации автокластера в Петербурге.

- я лично отвечал за привлечение в Петербург мировых производителей. Сегодня перед нами стоит важнейшая задача по локализации производства и развитию компетенций российских поставщиков, - рассказал Соколов газете «Петербургский дневник».

Сейчас руководство автозавода ищет способы заменить импортные запчасти на отечественные. В первую очередь «АвтоВАЗ» будет работать с компаниями из Самарской области, но также планируется выстроить и новые цепочки поставок по России.

Напомним, что место Соколова в правительстве Петербурга должен занять Кирилл Поляков.

Подписывайтесь на наши Telegram, Вконтакте и Одноклассники, там самая оперативная информация.