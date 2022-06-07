Полиция Петербурга поймала мигранта, который затащил девушку в кусты и пытался изнасиловать

Полиция поймала подозреваемого в нападении на девушку на проспекте Юрия Гагарина. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полицейские Московского района Петербурга нашли и задержали подозреваемого в нападении на девушку. Инцидент случился ночью 6 июня. Злоумышленник схватил прохожую прямо на проспекте Юрия Гагарина и затащил ее в кусты. После чего избил и попытался надругаться. При этом девушка была с парнем, который бегал и искал ее, пока все происходило.

- Вечером 6 июня по подозрению в совершении преступления задержан гражданин Узбекистана 2001 года рождения, - сообщает источник «КП-Петербург».

Известно, что задержанный трудится разнорабочим и стоит на миграционном учете. Сейчас в отношении задержанного ведется проверка. По факту нападения возбуждены уголовные дела о попытке изнасилования и насильственных действиях сексуального характера.

Пострадавшая девушка госпитализирована в НИИ имени Джанелидзе с ушибами, ссадинами и рваной раной губы.

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