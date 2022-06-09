СК и прокуратура проверяют ЧП с 5-летней девочкой, получившей разрыв печени в детсаду Петербурга

Прокуратура и следователи проверяют ЧП в детском саду. Фото: Прокуратура СПб

Следователи городского управления СК России и сотрудники прокуратуры Калининского района Петербурга начали проверку обстоятельств ЧП в детском саду, где тяжелейшую травму получила 5-летняя девочка.

- По предварительным данным девочка упала с одного из сооружений, расположенных на площадке и ударилась животом, - сообщает пресс-служба Следственного комитета.

В результате ребенка экстренно госпитализировали с ушибом живота и разрывом печени. Сейчас малышка находится в одной из больниц города.

Прокуратура уже начала проверять соблюдение норм и правил пребывания ребенка в дошкольном учреждении.

Дальнейшие решения примут по результатам проверки.

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