Hyundai приостановил проект развития завода в Шушарах за 36 млрд рублей

Проект завода в Шушарах поставлен на паузу. Фото: Олег ЗОЛОТО

Корейский автопроизводитель Hyundai поставил на паузу проект развития завода в Шушарах. В 2020 году бывшая площадка General Motors перешла в собственность корейцев, здесь планировалось запустить производство трех моделей кроссоверов Hyundai и Kia.

- Весной планировалось приступить к первому этапу этого крупного инвестпроекта — начать реконструкцию существующих цехов завода. Однако эти работы не стартовали, - пишет «Деловой Петербург».

Также не идут работы и по строительству новых цехов на предприятии. В российском представительстве Hyundai информацию о приостановке проекта, стоимостью в 36 миллиардов рублей, изданию не прокомментировали.

Напомним, что запустить производство моделей Hyundai Tucson, Hyundai Palisade и Kia Sportage на новом заводе планировалось в 2023 году.

Подписывайтесь на наши Telegram, Вконтакте и Одноклассники, там самая оперативная информация.