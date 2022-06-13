Тысячи человек наблюдали за прохождением брига с алыми парусами по Неве

Тысячи зрителей пришли посмотреть на репетицию "Алых парусов". Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Тысячи жителей и гостей Петербурга собрались в ночь с 12 на 13 июня на набережных Невы. Причиной стала репетиция праздника выпускников «Алые паруса». Точнее, главной ее части – прохождение брига «Россия» по акватории Невы.

- Корабль начал движение в 23:30 и показался перед зрителями. Он прошел под Благовещенским и Дворцовым мостами, развернулся на Неве и ушел обратно тем же путем. За парусником в этот момент наблюдали тысячи восторженных туристов, - отметила фотокорреспондент «КП-Петербург», ставшая свидетелем репетиции.

Напомним, что к торжествам бриг «Россия» готовят у причальной стенки дамбы в Кронштадте.

Сам праздник «Алые паруса» пройдет в Петербурге 24-25 июня. Формат мероприятия и его ведущие пока остаются неизвестными.

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