Суд обязал экс-игрока «Зенита» Азмуна выплачивать алименты на ребенка

У экс-звезды "Зенита" отсудили кучу денег. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Приморский районный суд Петербурга вынес решение по иску жительницы Казани к бывшему игроку «Рубина» и «Зенита» Сердару Азмуну, которого она просила признать отцом дочери и взыскать с футболиста положенные алименты.

- Суд требования истца удовлетворил, установив отцовство, взыскав алименты в размере 1/4 доходов ответчика, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Напомним, что с января 2022 года иранский нападающий выступает за немецкий «Байер», где по данным спортивной прессы получает 2,8 миллиона евро в год. Чуть меньше, чем до этого в «Зените».

Другими словами, бороться есть за что. А вот будет ли клуб из Леверкузена исполнять решение российского суда, пока никто точно не знает.

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