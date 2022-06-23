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Общество23 июня 2022 18:52

Генеральная репетиция «Алых парусов» прошла 23 июня в Петербурге

Праздник выпускников пройдет в городе на Неве 24 июня
Кирилл МИНЯЙЛО
Генеральная репетиция шоу "Алые паруса" прошла в Петербурге перед праздником всех выпускников

Генеральная репетиция шоу "Алые паруса" прошла в Петербурге перед праздником всех выпускников

Фото: Юлия СТАЛИНА

Генеральная репетиция «Алых парусов» прошла в Санкт-Петербурге 23 июня. Корреспондент «КП-Петербург» показала, как бриг проплывает по Неве за день до праздника выпускников. Его проведут в Северной столице в ночь с 24 на 25 июня.

- Посмотреть на последнюю репетицию пришло очень много горожан. Для генеральной репетиции развели Благовещенский и Дворцовые мосты. Через переправы проплыл бриг «Россия». Многие жители снимали все на телефоны и делали памятные фотографии на фоне корабля, - рассказала журналист «КП».

На Дворцовой площади тоже репетируют праздник, который проведут для выпускников. На установленной на площади сцене танцуют и поют, отрабатывая программу праздника.

На Дворцовой площади тоже проводят репетицию праздника "Алых парусов". На сцене танцуют и поют

На Дворцовой площади тоже проводят репетицию праздника "Алых парусов". На сцене танцуют и поют

В этом году на «Алых парусах» ожидают более 65 тысяч выпускников. В том числе приедут дети из Донбасса. Кроме этого, бриг «Россия» пройдет для «вчерашних» школьников по новому маршруту.

Напомним, что центр Петербурга перекроют для проведения «Алых парусов».

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