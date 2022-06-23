Генеральная репетиция «Алых парусов» прошла 23 июня в Петербурге

Генеральная репетиция шоу "Алые паруса" прошла в Петербурге перед праздником всех выпускников Фото: Юлия СТАЛИНА

Генеральная репетиция «Алых парусов» прошла в Санкт-Петербурге 23 июня. Корреспондент «КП-Петербург» показала, как бриг проплывает по Неве за день до праздника выпускников. Его проведут в Северной столице в ночь с 24 на 25 июня.

- Посмотреть на последнюю репетицию пришло очень много горожан. Для генеральной репетиции развели Благовещенский и Дворцовые мосты. Через переправы проплыл бриг «Россия». Многие жители снимали все на телефоны и делали памятные фотографии на фоне корабля, - рассказала журналист «КП».

На Дворцовой площади тоже репетируют праздник, который проведут для выпускников. На установленной на площади сцене танцуют и поют, отрабатывая программу праздника.

На Дворцовой площади тоже проводят репетицию праздника "Алых парусов". На сцене танцуют и поют

В этом году на «Алых парусах» ожидают более 65 тысяч выпускников. В том числе приедут дети из Донбасса. Кроме этого, бриг «Россия» пройдет для «вчерашних» школьников по новому маршруту.

Напомним, что центр Петербурга перекроют для проведения «Алых парусов».

Подписывайтесь на наши Telegram, Вконтакте и Одноклассники, там самая оперативная информация.