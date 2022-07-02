В Петербурге вновь «желтый» уровень погодной опасности из-за жары

"Желтый" уровень погодной опасности опять объявили в Петербурге. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге оставили в силе «желтый» уровень погодной опасности из-за жары, которая будет в субботу, 2 июля. Это напоминание о потенциально опасной погоде. Синоптики предполагают, что в выходной день будет побит суточный рекорд, поскольку антициклон усилит свое влияние в городе. А в Смольном переживают за здоровье горожан и просят быть осторожнее на солнцепеке и не перегреваться.

- Ожидается повышение температуры воздуха до 30 градусов. Пик жары придется на субботу, 2 июля с 12:00 до 18:00. Кроме этого из-за жаркой погоды с 10:00 2 июля до 10:00 4 июля объявлен «желтый» уровень пожарной опасности, - подчеркивают в пресс-службе администрации Петербурга.

Добавим, что в воскресенье температура в Северной столице чуть снизится, но будет все равно выше нормы.