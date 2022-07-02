Полиция возбудила дело после гибели девушки в ДТП с лосем в Ленобласти

Полиция возбудила уголовное дело после того, как в ДТП с лосем в Ленобласти погибла молодая девушка. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полиция возбудила уголовное дело после смертельной аварии с лосем в Ленобласти. Напомним, ДТП произошло в полночь в пятницу, 1 июля, на 32-м километре дороги «Мины – Новинка». Водитель «Тойоты» не смог среагировать на перебегавшего трассу лося и влетел в него. В итоге на месте погибла 22-летняя пассажирка автомобиля, скорая помощь к ней не успела. Оказалось, что водитель любит погонять.

- Владелец авто за последние два года восемь раз привлекался к административной ответственности, в основном за значительное превышение скорости. По факту трагедии возбудили уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ, за нарушение ПДД, в котором по неосторожности погиб человек, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Добавим, что в худшем случае по данной статье виновнику грозит до пяти лет лишения свободы, но он может отделаться и принудительными работами.