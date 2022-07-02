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2 июля 2022 10:07

Появились подробности состояния хоккеиста Ивана Федотова, увезенного в госпиталь из военкомата

Вратарю сборной России делают необходимые анализы
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
У хоккеиста Ивана Федотова, доставленного в военкомат на призыв в армию, ухудшилось давление. Фото: СОЦСЕТИ

У хоккеиста Ивана Федотова, доставленного в военкомат на призыв в армию, ухудшилось давление. Фото: СОЦСЕТИ

«КП-Петербург» узнала подробности состояния здоровья экс-хоккеиста ЦСКА Ивана Федотова, которого накануне доставили в военкомат за уклонение от армии. Напомним, вратаря сборной России доставили в призывной пункт силами полиции. Там 25-летнему двухметровому парню стало плохо, ему вызвали скорую.

- Ивана госпитализировали с высоким давлением. В госпитале ему делают анализы. Конвоя из полиции у него там нет, потому что госпиталь и так военный, - пояснил «КП-Петербург» адвокат Федотова Алексей Пономарев.

Добавим, что Иван направил иск в суд с требованием дать ему паузу на прохождение медкомиссии. Родственники заверяют, что ранее юноше не приходили повестки.