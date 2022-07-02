Петербуржец разбил окна военкомата кирпичами

В Петербурге хулиган напал с кирпичом на военкомат. Фото: ГУ Росгвардии по СПб и ЛО

Житель Петербурга кирпичами разбил окна военкомата на проспекте Стачек в Кировском районе. Мужчина хулиганил около шести утра в субботу, 2 июля. Охрана военкомата нажала на тревожную кнопку, так что на место быстро прибыли сотрудники Росгвардии. Метать камни в них злодей не стал. Бегать он тоже не хотел, поэтому его сразу задержали.

Мужчину повезли трезветь. Фото: ГУ Росгвардии по СПб и ЛО

- Хулиган был сильно пьян. Его доставили в местный отдел полиции для разбирательства. У здания военкомата разбиты несколько окон, - рассказали в пресс-службе ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Добавим, что накануне в Северной столице произошла еще любопытная история, но с другим военкоматом, куда доставили вратаря сборной России по хоккею Ивана Федотова за уклонение от армии. Но громить призывной пункт он не стал.