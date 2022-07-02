Толпы отдыхающих выстроились в очереди на Финляндском вокзале в Петербурге

Огромные очереди из отдыхающих собрались на Финляндском вокзале в Петербурге. Фото: Валентин Максаков

Толпы пассажиров встали в огромные очереди на Финляндском вокзале в Петербурге. Фотографии с места опубликовал блогер Валентин Максаков в своей группе «Питер в кармане» во «Вконтакте». По словам мужчины, такая ситуация на вокзале с утра субботы, 2 июля. Напомним, что в городе «желтый» уровень погодной опасности из-за жары под +32 градуса. Очевидно, что люди стремятся либо на дачи, либо искупаться в прохладных водоемах.

Ну, хотя бы толкотни нет. Фото: Валентин Максаков

- Финляндский вокзал битком. Все едут в область на пляжи, - пишет Валентин.

При этом нет информации, как дела в самих электричках, душно ли и плотно ли там. Вот где точно пробки. Так это на ЗСД и на некоторых участках КАД, поскольку на пляжи многие поехали и на личном авто.