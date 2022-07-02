13-километровая пробка на ЗСД замучила водителей в субботнюю жару

На ЗСД в Петербурге образовались огромные пробки в субботу, 2 июля. Фото: Артем КИЛЬКИН

Пробка в 13 километров растянулась на Западном скоростном диаметре в Петербурге в субботу, 2 июля. Виной всему огромный поток желающих поскорее добраться до Курортного района, чтобы искупаться. На месте есть и ДТП – в левом ряду столкнулись несколько попутных автомобилей. Прелесть пробок на платной трассе в 32-градусную жару ощутили на себе и сотрудники «КП-Петербург».

- Ползем как черепахи. Нам не повезло, кондиционер сломался. ЗСД весь стоит, паримся, - жалуется наш фотокорреспондент.

В сервисе «Яндекс.Пробки» передают, что общий показатель пробок по городу маленький, всего лишь два балла, но на ЗСД действительно беда.

- В Петербурге наблюдается самая длинная пробка для данного времени суток за всю последнюю неделю. Это ЗСД, на участке от КАД до Сестрорецкого шоссе. Длина пробки составляет 13,1 километра, - пишут аналитики.