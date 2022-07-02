Суточный рекорд жары побит второй день подряд в Петербурге

В Петербурге второй день подряд температура бьет рекорды по жаре. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге второй день подряд бьется суточный рекорд жары. В знойную субботу, 2 июля, воздух прогрелся до +31,8 градуса. Рекорд поспешил зафиксировать главный синоптик Северной столицы Александр Колесов. За пару дней до жарких дней метеоролог в шутливой форме предупреждал, что лучше всего бежать из города на природу, чтобы хоть как-то спастись в текущей ситуации. И не прогадал, с каждым днем в городе все теплее.

- Температура воздуха в Петербурге 2 июля повышалась до +31,8 градуса. Сейчас, после 18:00 уже стала ниже. Поэтому рекорд 2011 года (+31,5 градуса) перекрыт второй день подряд, - подчеркивает Александр Колесов.

Добавим, что в субботнюю жару горожане устремились на все пляжи в пешей и автомобильной доступности. Особенно был популярен Курортный район.