В субботу, 2 июля, в Петербурге утонул мужчина на Орловском карьере. Фото: Полина ЯУК

Мужчина утонул на Орловском карьере в Петербурге. Трагедия произошла под вечер субботы, 2 июля. О происшествии «КП-Петербург» стало известно от очевидца. По его словам, мужчина отдыхал на пляже большой компанией с сестрой, они там были уже второй день. На место вызвали спасателей МЧС и водолаза, а также скорую помощь.

Водолаз достал утопленника. Фото: Полина ЯУК

- Детей отогнали от берега, будут доставать труп. Мужчину начали искать после того, как от него не было вестей около 40 минут. Сестра говорит, что он нормально плавал и не верит в трагедию. Просит показать тело, переспрашивает спасателей, - рассказывает очевидец.

Свидетель происшествия добавляет, что мужчина был нетрезв. Добавим, что суббота побила температурный рекорд, воздух прогрелся до +31,8 градуса.