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Происшествия2 июля 2022 20:26

Оторванное колесо троллейбуса влетело в пешеходов у станции метро «Автово»

Пострадавших мужчину и женщину госпитализировали
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
В Петербурге у "Автово" колесо троллейбуса "пустилось в пляс" и влетело в пешеходов.

В Петербурге у "Автово" колесо троллейбуса "пустилось в пляс" и влетело в пешеходов.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

У станции метро «Автово» в Петербурге колесо троллейбуса сбило двух пешеходов. Необычное ДТП произошло днем в субботу, 2 июля. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, троллейбус двигался по проспекту Стачек у дома №90, но в какой-то момент у него оторвалось колесо и по инерции улетело в людей на тротуаре. Досталось мужчине и женщине. Им вызвали скорую помощь.

- Медики диагностировали у пострадавших травмы средней степени тяжести, их доставили в больнице. Мужчине и женщине по 37 лет. По факту ДТП в данный момент проводится проверка, - рассказали в полиции.

Добавим, что ранее в Петербурге возбудили уголовное дело после того, как в жутком ДТП с лосем погибла пассажирка автомобиля.