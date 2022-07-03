Среди могил полыхал мусор: площадь пожара на Серафимовском кладбище составила 150 квадратных метров

На кладбище горел мусор. Фото: vk.com/spb_today

Пожарные Приморского района Петербурга справились с возгоранием на Серафимовском кладбище. Огонь в районе Заусадебной улицы заметили поздним вечером 2 июля. Пламя поднималось на несколько метров прямо среди могил.

- 2 июля в 23:07 поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Заусадебная, у дома 33. На открытой территории происходило горение мусора на площади 150 квадратных метров, - сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Петербургу.

На место возгорания выезжали три пожарные машины и 15 спасателей. Причины пожара установят дознаватели.

Тем временем из-за жары в Петербурге объявлен четвертый, «оранжевый» уровень пожарной опасности.

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