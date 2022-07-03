В Ленобласти 1,5-годовалый ребенок утонул в карьере, пока его родители спали

СК завел дело по факту гибели ребенка в карьере. Фото: Олег ЗОЛОТО

Следователи СК по Ленобласти возбудили уголовное дело по факту гибели полуторагодовалого ребенка, который утонул в карьере Запстрой в Лесколово. Трагедия произошла на отдыхе: сюда семья с детьми приехала с палаткой.

- По факту обнаружения тела полуторагодовалого ребенка с признаками утопления в воде возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности», - сообщает пресс-служба Следственного комитета.

По данным источника «КП-Петербург», трагедия произошла ночью. Родители с детьми вместе заснули в палатке. А наутро нашли малыша уже утонувшим в воде карьера.

Сейчас следователи СК проверяют все обстоятельства трагедии.

Напомним, что это не первый случай гибели детей на воде за последние дни. Только накануне в Петербурге утонула 10-летняя девочка, а 29 июня в Сестрорецке погиб 8-летний мальчик.

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