10-летняя девочка утонула на глазах матери в Озерках

В Озерках утонула 10-летняя девочка. Она не умела плавать. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

10-летняя девочка утонула в воде в районе Озерков на севере Петербурга. О трагедии рассказали в пресс-службе Педиатрического университета. Девочка отдыхала на пляже вместе с семьей, но в какой-то момент мать и другие родственники отвлеклись и заметили пропажу ребенка лишь через 10 минут. Родитель заволновалась, стала искать дочь, а потом вызвала спасателей на помощь. Девочка лежала на дне водоема без чувств.

- Медики скорой по пути в клинику педуниверситета старались реанимировать девочку, но результата не было. В больнице организм ребенка тоже не откликнулся, у нее диагностировали клиническую смерть. Вуз проинформировал полицию по факту происшествия, - рассказали в СПбГПМУ.

Родные девочки признались врачам и спасателям, что она не умела плавать. Сейчас у семьи большое горе. Добавим, что в субботу температура воздуха повысилась до рекордных +31,8 градуса. На пляжах в Петербурге было море людей. Помимо девочки, вечером утонул мужчина – на Орловских карьерах.