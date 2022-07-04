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Происшествия4 июля 2022 4:58

Двух утонувших мужчин нашли в Петербурге за сутки

Обе трагедии произошли вечером воскресенья
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
У моста Красный судостроитель достали утопленника. Фото: vk.com/spb_today

У моста Красный судостроитель достали утопленника. Фото: vk.com/spb_today

Еще на два человека пополнился список жертв купального сезона в Петербурге. Обе трагические новости пришли вечером воскресенья с разницей в полчаса. Сначала жители Красного села рассказал о молодом мужчине, погибшем на Безымянном озере, а затем стало известно о происшествии в Красногвардейском районе.

- Недалеко от пешеходного моста Красный Судостроитель через Охту утонул человек, - сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

По их словам, тело из воды достали водолазы. Погибшим оказался мужчина. Из одежды на нем были только черные шорты.

Есть вероятность, что человек утонул раньше, а нашли его только сейчас. Труп был отправлен в морг, личность и обстоятельства гибели мужчины устанавливает полиция.

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