Молодой мужчина утонул на Безымянном озере в Красном Селе

В Красном Селе утонул молодой мужчина. Фото: vk.com/spb_today

Очередная трагедия на воде произошла в Петербурге. На этот раз человек утонул в Красном Селе. Как сообщают местные жители, все случилось вечером воскресенья на Безымянном озере. Тонущему пытались помочь, но не успели.

- На Безымянном озере буквально 40 минут назад утонул молодой мужчина. Выловили, но уже поздно, - пишут очевидцы в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». –Берегите себя, купайтесь осторожно.

Напомним, что это не первый трагический эпизод в последние дни. Утром 3 июля стало известно о происшествии на карьере в Лесколово, где утонул 1,5-годовалый ребенок.

А 2 июля в Петербурге погибла 10-летняя девочка, зашедшая в воду на глазах матери. В тот же день на Орловском карьере утонул мужчина.

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