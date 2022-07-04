Третьяк: Федерация хоккея России выясняет подробности призыва в армию Ивана Федотова

Владислав Третьяк пообещал выяснить подробности призыва в армию Ивана Федотова. Фото: СОЦСЕТИ

Глава Федерации хоккея России Владислав Третьяк впервые прокомментировал новости о призыве в армию экс-игрока ЦСКА Ивана Федотова. По словам легендарного советского вратаря, ФХР выясняет подробности ситуации со спортсменом.

- Федерация обратилась в государственные органы для выяснения подробностей дела, - уточнил Владислав Третьяк, его слова процитировали в пресс-службе ФХР.

Напомним, Иван Федотов собирался продолжить карьеру в НХЛ после ухода из ЦСКА. В пятницу, 1 июля, после очередной тренировки хоккеиста доставили в призывной пункт в Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии. Адвокат Федотова заявлял, что ему не приходили повестки. Из военкомата спортсмена на время госпитализировали в госпиталь из-за высокого давления, а затем он пропал. Его точное местонахождение пока неизвестно.