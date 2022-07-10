Ростральные колонны зажглись в Петербурге в честь победы «Зенита» в Суперкубке

Ростральные колонны зажигаются по особо важным поводам. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В честь победы «Зенита» в матче за Суперкубок на Васильевском острове зажгли Ростральные колонны. Об этом распорядился губернатор Петербурга Александр Беглов, чтобы поздравить команду с очередной наградой. Глава города поздравил также и спортсменов, и тренеров, и болельщиков команды.

- «Наш «Зенит» вновь доказал, что он – лучшая футбольная команда страны, - передает слова Беглова Смольный.

Матч за Суперкубок обернулся поражением для московского «Спартака» 9 июля. Игра с хозяевами закончилась разгромным счетом – 4:0 в пользу сине-бело-голубых. Как это было, смотрите в нашем репортаже.