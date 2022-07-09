Откровенная певица МакSим, униженные «Би-2» и счастливый Боярский: Как «Зенит» разгромил «Спартак» в мачте за Суперкубок

Победа всухую: "Зенит" разгромил "Спартак" в матче за Суперкубок России Фото: Артем КИЛЬКИН

«Зенит» не оставил живого места от «Спартака» в матче за Суперкубок России. Еще до начала игры москвичи пожелали бойкотировать ее, посчитав, что сине-бело-голубым подсудили, потому что поединок принимал Петербург. Масла в огонь добавляли и подтрунивания клубов друг над другом в соцсетях. Отдельно стоит упомянуть ролик болельщиков «Зенита» про то, что руководство «Спартака» тронулись головой и записалось к психологу, потому что везде видят заговор против себя.

Награждение на стадионе происходило без соперников — они не стали смотреть Фото: Артем КИЛЬКИН

«ПРОИГРАЛИ МАТЧ ДО ЕГО НАЧАЛА»

Кто бы знал, что болельщиков «Спартака» и «Зенита» может породнить... ливень. За 1,5 часа до матча по пути к стадиону фанаты ютились друг с другом под деревьями, лишь бы не вымокнуть до нитки.

- Добро пожаловать, Москва! - подбадривают первые.

- Ну, *, а можно как-то без этих приключений было встретить? - отшучиваются вторые.

Ливень, разразившийся перед матчем соперников, на время объединил их фанатов Фото: Артем КИЛЬКИН

«Спартак» долго думал, бойкотировать матч или нет. Владелец клуба Леонид Федун и его супруга Зарема Салихова посчитали, что весь футбольный мир снова встал против них. Фанаты, к слову, разошлись во мнениях.

- Мне бойкот не нравился, надо в любом случае выходить на поле и выигрывать, - поймали мы на пути к стадиону москвича Павла. - Но игра в Петербурге – все равно нарушение спортивного принципа. А сейчас чего уже возмущаться, плевать. Победим вопреки всему, за счет воли и характера.

- А я считаю, что надо было послать РФС и «Зенит» в тартарары, - возражает земляку девушка Анна в красно-белой майке с ромбиком. - Пусть зенитовцы играют с кем хотят. Точнее, выигрывают, кого хотят, ведь все проплачено.

Болельщики «Зенита» же шли на игру с оптимизмом и абсолютным спокойствием.

- Эти москвичи-бузотеры матч проиграли уже до того, как он начался! - восклицают пенсионеры Виталий и Вячеслав. - Как вчера на «Петровском» в матче легенд, хлопнем их. Нас потрясло, что болельщики «Спартака» не пришли поддержать команду тогда, а ведь играли ветераны. И тут к Суперкубку не готовятся, больше возмущаются.

Каждый из болельщиков по-разному переживал за свою команду Фото: Артем КИЛЬКИН

БЕЗ ШНУРА, НО С РАЗГРОМОМ

Перед стартовым свистком команды поддержали известные музыканты. Сергей Шнуров, выступление которого анонсировали ранее, на стадионе в итоге не появился. Поддержать «Зенит» пришла группа «Танцы Минус» со своим хитом «Город – сказка». Но ответ петербуржцам был сногсшибающим – на поле спела МакSим с неофициальным гимном красно-белых «Знаешь ли ты». Певица вышла в откровенном платье и изрядно волновалась. Москвичи хором с ней исполнили композицию, пока фанаты «Зенита» старались перекричать их матерными кричалками. Получилась своеобразная каша «Знаешь ли ты, *, "Спартак", * (унижать - прим.ред.)».

Москвичи стали хором МакSим, которая очаровала их не только голосом, но и платьем Фото: Артем КИЛЬКИН

«Зенит» начал по-хозяйски. Первым обострял и довольно логично вышел вперед. На 30-минуте Иван Сергеев подобрал мяч за пределами штрафной и в касание пробил в дальнюю девятку. Такой гол-красавец – редкость для Ивана, обычно он решает все вопросы именно в самой штрафной. Уже через пять минут Малком забил второй в ворота «Спартака», выбежав на рандеву с вратарем.

Первый гол в ворота красно-белых прилетел от петербургских футболистов уже на 30-й минуте Фото: Артем КИЛЬКИН

Казалось, в перерыве новый тренер москвичей Гильермо Абаскаль взбодрит своих подопечных, но хозяева тут же добили гостей, как только те вышли из раздевалки. Вендел забил третий мяч на 46 минуте. Следом спартаковцы все же огрызнулись, имели неплохие подходы к штрафной, начали играть жестко, но до грубости не доходило. В погоне за голом престижа красно-белые забыли про свои ворота и пали «смертью храбрых» – новичок Кассьерра установил финальный разгромный счет 4:0 за минуту до свистка.

Бело-сине-голубые не менее 10 раз атаковали ворота москвичей Фото: Артем КИЛЬКИН

ПРОГНАЛИ ВСЕХ НЕУГОДНЫХ

Торжественная часть после матча началась со скандала. На поле вышла группа «Би-2», а ее солист Лева надел спартаковский шарфик, что не понравилось болельщикам «Зенита». Свистом и гулом они фактически сорвали концерт, а защищать «Би-2» было некому – московские фанаты поспешили уйти со стадиона сразу после окончания позорного матча.

Концерт «Би-2» разволновал болельщиков, радовавшихся победе «Зенита» Фото: Артем КИЛЬКИН

Утихомирить фанатов на Вираже помогли сами игроки «Зенита», которые подошли к трибуне и повеселились с ними танцами-плясками. Атмосферу спокойствия и умиротворения добавил и Александр Розенбаум, повязавший вокруг шеи шарф «Зенита» и спевший ностальгическую песню.

Каждый гол отмечали всем стадионом: эмоции футболиста волнами бушевали на трибунах Фото: Артем КИЛЬКИН

Игроки «Спартака» убежали в раздевалку сразу после вручения серебряных медалей. Никто из них не захотел уважить соперника и посмотреть на награждение. Но зенитовцев это не волновало. После ухода москвичей праздник стал полностью домашним. Ввысь Суперкубок России поднял капитан Дуглас Сантос. После победы футболисты сошлись во мнении, что побеждать им не надоело. К хорошему – быстро привыкаешь.

Гол за голом в матче начал приобретать эффект «снежного кома», который было не остановить со стороны «Зенита» Фото: Артем КИЛЬКИН

- Отличная игра на старте сезона, но я бы не сказал, что мы обыграли Москву одной левой, - сказал после игры Клаудиньо. - Мы очень счастливы, но особенно приятным сюрпризом для нас, бразильцев, стало то, что сегодня фанаты вывесили флаг нашей страны на трибуне и подарили его нам. Я счастлив в «Зените», и слухи о возможном уходе – просто слухи.