Суд отправил в СИЗО снайпера, убивавшего людей на озерах в Ленобласти

Суд Ленобласти отправил в СИЗО снайпера, убивавшего людей на озерах / Фото: СК ЛО

В Ленинградской области суд избрал меру пресечения снайперу, убивавшему людей на озерах. Об этом 12 июля 2022 года сообщили в следственном комитете. Известно, что на счету 27-летнего мужчины одно убийство и одно покушение.

- 3 июля обвиняемый застрелил 33-летнего мужчина, который отдыхал на берегу озера Гупуярви, рядом с деревней Васкелово. 9 июля он же выстрелил в другого 33-летнего мужчину у Лемболовского озера в той же деревне. Пуля пробила жертве позвоночник, но ему удалось выжить, - рассказали в комитете.

Снайпера нашли спустя несколько дней. Выяснилось, что в деревне, где он убивал людей, живет его брат.

Сейчас мужчина будет оставаться в СИЗО до 3 сентября. За это время специалисты проведут необходимые судебные экспертизы, в том числе психолого-психиатрическая экспертизу. Расследование уголовного дела продолжается.