В Петербурге будут судить выпускницу, попавшуюся на ЕГЭ со шпаргалкой

Суд в Петербурге рассмотрит дело выпускника, попавшегося на ЕГЭ со шпаргалкой. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Суд в Петербурге рассмотрит первое в 2022 году административное дело, которое возбудили в отношении выпускника, пришедшего на ЕГЭ с хитроумным устройством для списывания. Заседание назначили на 1 августа. Об этом «КП-Петербург» рассказали в объединенной пресс-службе городских судов. Оказалось, что попался школьник на экзамене по биологии. В свои собственные силы он не поверил, вот и решил захватить с собой маленький гаджет.

- Девушка имела при себе на экзамене «средства хранения и передачи информации». Дело возбуждено по статье 19.30 КоАП РФ, - поделились в пресс-службе судов.

Добавим, что горе-выпускнице грозит штраф в размере от трех до пяти тысяч рублей. Но ее могут и не наказать. К слову, всего на ЕГЭ в 2022 году в Петербурге со шпаргалками попались только трое школьников.