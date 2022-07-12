250 поваленных деревьев убрали с дорог Ленобласти после шторма

В Ленобласти устраняют последствия непогоды. Фото: пресс-служба администрации ЛО

Циклон «Зельда» задал работы аварийщикам из Ленинградской области. Весь вторник они продолжали ликвидировать последствия разгула стихии. Энергетики восстанавливали оборванные провода линий электропередач, а коммунальные и дорожные службы пилили упавшие деревья.

- Основные направления, где особенно сильно разгулялся ураган, это Всеволожский, Тихвинский и Кировский районы. На 19:30 с региональных трасс убрано 250 поваленных деревьев, - сообщает пресс-служба администрации областного правительства.

Работы на дорогах продолжаются до сих пор.

О поваленных деревьях, неработающих светофорах и упавших дорожных знаков можно сообщить на горячую линию «Ленавтодора» по круглосуточному телефону 8(812)251-42-84.

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