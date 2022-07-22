Прокуратура направила в суд дело о пожаре на «Невской Мануфактуре», где погиб спасатель МЧС

Дело пожаре на "Невской мануфактуре" ушло в суд. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Прокуратура Петербурга передала в суд для рассмотрения по существу уголовное дело в отношении бывших руководителей предприятия «Невская мануфактура», где в апреле 2021 года произошел крупный пожар. Его жертвой стал сотрудник МЧС, которого при тушении накрыл внезапный выброс пламени.

- Фигуранты уголовного дела, имея в оперативном управлении комплекс нежилых помещений на Октябрьской набережной, сдавали их в аренду, достоверно зная, что помещения не соответствуют требованиям пожарной безопасности, а также безопасности жизни и здоровья граждан, - сообщает пресс-служба прокуратуры.

Кроме того, один из двух обвиняемых также проходит по уголовному делу об умышленном неприятии мер по сохранению исторического здания «Комплекс построек фабрики товарищества шерстяных изделий «Торнтон», которое считается памятником.

Обвинительные заключения прокуратуры переданы обоим фигурантам.