Владимир Путин наградил посмертно Орденом мужества пожарного Илью Белецкого, погибшего при ЧП на «Невской мануфактуре» в Петербурге

Илья Белецкий посмертно награжден Орденом мужества. Фото: СОЦСЕТИ

Президент России Владимир Путин наградил Орденом мужества (посмертно) пожарного Илью Белецкого, погибшего при тушении огня на предприятии «Невская мануфактура» в Санкт-Петербурге.

- За мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга в экстремальных условиях, наградить сотрудников федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, - говорится в тексте указа, опубликованного 14 апреля на сайте Кремля.

Вместе с Ильей Белецким Орден мужества присвоен и пострадавшим на пожаре петербургским спасателям: лейтенанту внутренней службы Антону Соколову и прапорщику Борису Старковскому.

От горевшего здания остались одни развалины. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Тем же указом посмертно награжден 34-летний лейтенант Константин Старцев, погибший при тушении пожара в городе Асбест, Свердловской области.

Напомним, что Начальник отделения 64-й пожарно-спасательной части Санкт-Петербурга Илья Белецкий погиб 12 апреля при тушении пожара в корпусе предприятия «Невская мануфактура», когда с товарищами выводил людей из полыхавшего здания. Внезапный выброс пламени накрыл спасателя.

Илье Белецкому был 31 год. у него осталась невеста, с которой он планировал свадьбу. Погибшего пожарного похоронят 15 апреля на Серафимовском кладбище Петербурга.

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