Восход «кровавой» Луны над Петербургом сняли на видео

Не каждый раз Луна выглядит так зловеще. Фото: t.me/astrophotoboloto

Очередное красочное явление природы смогли заснять охотники за северным сиянием. Они вновь всю ночь дежурили у побережья Финского залива напротив башни «Лахта Центра», чтобы увидеть восход «кровавой» Луны.

- Восход луны 22 июля. Апельсиновая долька проплыла над Лахтой, по-другому не назвать, - пишут участники сообщества в телеграм-канале ловцов за сиянием «Астро Фото Болото».

Чтобы сделать видео, оператору пришлось всю ночь стоять на одном месте, снимая сотни фотографий, которые потом склеились в один ролик. Недавно по той же схеме тайм-лапса ловцы за Авророй показали, как над городом текут серебристые облака.

Теперь же в объектив камеры попала кроваво-красная Луна. Точнее ее часть.