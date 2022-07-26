Очередная «Газель» снесла себе кузов под мостом на Южном шоссе в Петербурге

"Газель" подправила себе кузов на Южном шоссе. Фото: vk.com/spb_today

Мосты Петербурга продолжают дело знаменитого и ныне закрытого от греха подальше Моста глупости, разбивая «Газели» зазевавшихся водителей. Очередную жертву заметили на Южном шоссе.

- На Южном шоссе сложилась еще одна «Газель». Теперь у машины более стремительный силуэт, - шутят очевидцы в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

По словам горожан, такое аварии не закончатся никогда, так как эта дорога – единственная к подразделениям железной дороги, куда регулярно надо возить грузы. Вторая причина – невнимательные водители, едущие по навигатору и не смотрящие на ограничение габаритной высоты моста.

Напомним, что знаменитый Мост глупости на Софийской улице был закрыт на двухмесячный ремонт еще в марте 2021 года, да с тех пор так и не открылся. Изначально здесь планировали увеличить высоту поезда, сняв лишний асфальт, однако планы по ремонту пока остались только на словах. К моменту закрытия здесь разбилось более 200 машин.