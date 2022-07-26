Пассажирский автобус застрял под мостами на Южном шоссе в Петербурге

Под мостами застрял автобус. Фото: vk.com/spb_today

Второй за день «улов» поймал каскад знаменитых мостов на Южном шоссе, что у ж\д станции «Сортировочная» в Петербурге. С утра здесь наблюдали «Газель» со снесенным кузовом, а вечером в ловушку попал заблудший рейсовый автобус.

- Автобус пытался проехать, но понял, что под следующим мостом не пройдет. А назад сдать не может – мешает кондиционер на крыше, - пишут очевидцы в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

По словам свидетелей ситуации, водитель автобуса долго пытался уехать, потом кому-то звонил, но из ловушки выбраться не смог.

Сколько времени ушло на обдумывание выхода, осталось неизвестным, но сейчас движение по Южному шоссе свободное. Видимо, автобус все де уехал.