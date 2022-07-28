Власти Финляндии разработали шесть вариантов ограничений, включая полный запрет въезда для граждан РФ

Финляндия думает над ограничениями против россиян. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Власти Финляндии все же задумались над ограничениями для российских туристов, которые с 15 тиля начали массово ездить в Суоми. После этого с протестом выступили некоторые политические силы страны, которые считают это нарушением санкций. Наложенных на России. И предложили полностью прекратить выдачу виз россиянам. На это отреагировал МИД Финляндии, разработавший шесть вариантов.

- Первый вариант – прекратить выдачу виз, что противоречит правилам шенгенского соглашения. Такое решение может быть принято только на уровне ЕС, - пишет финское издание Yle.

Тут финны ждут решение от Евросоюза и будут действовать согласно его рекомендациям. Но пока визы выдают, как и прежде.

Второй вариант предусматривает ограничить количество выдаваемых виз через квоты. Но те, у кого визы есть, а это около 100 тысяч россиян, в Финляндию ездить не перестанут.

Третий вариант – аннулирование всех виз, что также противоречит законам. Четвертый – введение веских оснований для поездок, исключив туристические, как в период пандемии.

Пятый – полное перекрытие границ. То есть визы есть, но ехать некуда. Однако это может грозить «политической бурей» и недовольством в самой Финляндии, где бизнес все еще зависит от российских туристов.

Шестой вариант – общее решение стран Еврозоны по визовым ограничениям.