Места в очереди на финскую визу в Петербурге начали продавать по 20 тысяч рублей

Место в очереди за визой стоит хороших денег. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Предприимчивые петербуржцы начали продавать места в очереди за финской визой. Соответствующие объявления появились на известном сайте объявлений. Цены доходят до 20 тысяч рублей. Или просто «договорные».

- Срочно запишу вас в визовый центр СПб на подачу документов для получения финской визы. Анкеты не оформляю, произвожу запись на ближайшие свободные даты. Есть возможность записаться на июль, - говорится в одном из подобных объявлений.

В тексте автор отмечает, что даже агентства предлагают сентябрь или в лучшем случае август.

Места есть даже на июль. Фото: Авито

Другое объявление гласит: «Помогу оформить пакет документов для подачи на визу. В стоимость входят визовые сборы. Цена 20 000р за место. Без торга».

На сайте самого визового центра и вовсе записаться на подачу документов пока невозможно. Все временные слоты заняты до сентября. А на него запись стартует только в августе.

Такой же ажиотаж и в визовых центрах в Выборге и Великом Новгороде. Ближайшая свободная точка для петербуржцев – Москва.

За оформление визы просят по 20 тысяч рублей. Фото: Авито

Напомним, что с 15 июля были сняты все ограничения на пересечение сухопутных границ России. Финляндия сняла их еще раньше. После этого в Петербурге возник сумасшедший ажиотаж с оформлением виз, а за первые сутки границу с Суоми пересекли более пяти тысяч человек.

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