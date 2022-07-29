Петербургский поставщик деталей для заводов Hyundai и Nissan готовит сокращение персонала

В автокластере Петербурга начинаются сокращения. Фото: Олег ЗОЛОТО

Петербургские предприятия, входящие в автомобильный кластер, начали «оптимизацию» персонала. По словам работника одного из предприятий, поставлявшего продукцию на заводы Hyundai и Nissan, им предложили уволиться по собственному желанию, получив компенсацию.

- Информацию о предстоящих сокращениях на ООО «Питерформ» подтвердил источник с петербургского завода Hyundai, - пишет «Деловой Петербург».

Отметим, что ООО «Питерформ» является дочерним подразделением канадского производителя автокомпонентов Magna. Предприятие не работает с марта 2022 года, когда остановились сборочные конвейеры заводов Hyundai и Nissan.

Напомним, что оба автозавода, а также Toyota в Шушарах сокращений не проводили несмотря на остановку производство по причине трудностей с логистикой и отсутствием ряда деталей для сборки авто.